Ahmet Taşgetiren: İnsan hakları savunucuları her ülkenin vicdanlarıdır

Mustafa Yeneroğlu ya da Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun varlığı aslında iktidarın günah işlemesini önlüyor. Yeneroğlu barınamadı Ak Parti’de. İyi mi? Gergerlioğlu’na 2 yıl 6 ay ceza verilmiş, Yargıtay da onaylamış bunu. Bir haber sitesinin verdiği haberi paylaştığı için. Milletvekilliği düşürülebilirmiş.

İşte bu. İnsan haklarını savunmak her ülkede zor, demem bunun için. Niye böyle belalı bir işin peşine düşer ki insan? Ülkenin temiz kalması mücadelesidir bu, anlayana.

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“İşkenceye sıfır tolerans” denmişti bir zamanlar. Yine Ak Parti iktidarı idi. Birilerine öfkelerimiz, medyanın yargısız infazları her türlü hukuksuzluğu mazur gösterme eğilimi oluşturuyor. Oysa hukuk devleti iseniz, önce masumiyet ilkesine göre hareket etmek, şayet kişi suçlu bulunmuşsa onun cezasını da verdiğiniz ceza nispetinde çekmesini sağlamak gerekiyor.

Türkiye’nin durulması lazım. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. İnsan Hakları savunucuları ise her ülkenin supaplarıdır. Vicdanlarıdır. Kimi zaman iddiaları doğru çıkmasa bile, sadece duyarlılıkları diri tuttukları için onların varlığının korunması gerekir. Gergerlioğlu’nu susturmak Türkiye’ye kaybettirir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı