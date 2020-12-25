Ahmet Taşgetiren: İktidar cenahı ‘CHP’nin eski CHP olduğu’ temasını canlı tutmaya çaba sarf ediyor

Mevlevi ayini olayı… İBB’nin etkinliği çerçevesinde Kur’an meali’nin Kur’an tilavet edilir gibi okunması, ezanın ya da Itri’nin tekbirinin Türkçeleştirilmesi, semazenlerin kadın – erkek karışık dönmesi CHP’nin damarlarında hala tek parti dönemi uygulamaları bulunduğunu mu anlatıyor?

Bunların siyaseten aleyhte kullanılması çok tabii. Muhafazakar camianın duyarlılıkları eğer bir siyaset alanı ise -ki her çevre için bu böyle- her savruluşun gündem olmasının kaçınılmaz olduğu bilinmeli. İktidar cenahı muhtemel ki, İmamoğlu profili sebebiyle tabanda kayma kaygısı taşıyor ve ‘CHP’nin eski CHP olduğu’ temasını canlı tutmaya çaba sarf ediyor. Değilseniz duyarlı olacaksınız.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı