Ahmet Taşgetiren: İhvan, İslam coğrafyasının ‘Sarı ineği’ oldu

Şimdi İhvan, İslam coğrafyasının “Sarı ineği” oldu.

Katar’ın üzerine çullanıyorlar.

Niçin?

Ortadoğu kumpasında farklı durduğu için. Tıpkı Türkiye gibi.

Acaba Suudlar Katar’ı kurban vererek kendilerini ABD’nin elinden kurtarmaya mı çalışıyorlar?

Neden eline silah almayan İhvan “terör örgütü” yaftasıyla boy hedefi de dişine kadar silahlandırılan YPG makbul?

Anahtar soru bu.

Çünkü İhvan “Müslüman”, bir, bu coğrafyadaki sömürge statüsünü sorguluyor, iki.

Çünkü YPG, Batı medyasının diliyle “seküler” bir, bölgedeki sömürge statüsü içinde kendisine yer arıyor, iki.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı