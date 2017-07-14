Ahmet Taşgetiren: ‘Hizmet’ diye bağlananları da yaktınız

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Şu ana kadar, o Yapı’dan “15 Temmuz Türkiye’ye bir saldırıdır. Arkasında ve içinde şunlar şunlar vardır” gibi bir açıklama gelmedi. Kendi dışlarında olmuşsa bile, en azından 15 Temmuz’u anlamak gibi bir çaba içine girmeleri beklenmez miydi? Memleket yanıyor ve bunların “Kundakçılar”ı görmek gibi bir hamleleri olmuyor? Neden acaba?

Kundakçıların kendilerinden olması yüzünden mi?

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Birisi çıksın “Kundakçılar hak ettikleri cezayı bulsun” desin. Hani nerde?

İnsanları savaşa soktunuz. Zihinleri kinle doldurdunuz. Erdoğan’a yönelik kinler cinayet işleyecek bir yoğunluk taşıyordu. Onun içinden insanların canına kasteden darbe girişimi de çıkardı. Hiç boşuna inkar etmeyin.

“Hizmet” diye bağlananları da yaktınız. O ayrı bir cinayet. İnsanların “Cemaat” algısını zehirlediniz. O ayrı bir cinayet. Elleriniz kanlı. Sizi hangi tevbe arındırır?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı