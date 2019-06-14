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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Herkes biliyor ki seçim hiç kimse için çantada keklik değildir

Çetin bir gece olacaktır Pazar gecesi. ‘Projeler’in konuşulması söz konusu olduğunda herkes ‘Şu fasıl bir geçilse’ diye bakacaktır. ‘Salvo’lar beklenecektir. İmamoğlu mutfağının 17 yılı Ak Parti’ye ait olan 25 yıllık İstanbul sürecini sorgulayacağı, bunun içine “İstanbul’a ihanet ettik” sözünün gireceği açıktır. “İsraf” zaten konuşuluyor, 18 günlük başkanlıkta dosyalananların geceyi hareketlendireceği de beklenmelidir. 

Binali Yıldırım İstanbul’ adaydır ama, 17 yıldır Ankaralıdır da… Yani merkezi yönetimin içindedir. Dolayısıyla hesaplaşma boyutu Ankara’ya kadar uzanacaktır. Cumhurbaşkanı tartışılacak mıdır? Bu seçimde meydanlarda az görünüyor olmasına rağmen tartışma zeminine gireceğini sanıyorum. Tabii ki İçişleri Bakanı ile birlikte “Tüm devlet”le yarışan bir İmamoğlu silüeti çizilmek istenecektir.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi. İmamoğlu’nun projeleri arasında raylı hattı 630 kilometreye çıkarmak, 24 saat toplu taşıma hizmeti ve deniz ulaşımından daha çok yaralanılmasını sağlamak ve Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmak da var.

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