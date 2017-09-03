Ahmet Taşgetiren: Hep biliyoruz ki Macron bu konuda tek değil

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözleri, Batı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tavrında tüy dikti denebilir.

Le Point dergisine verdiği demeçte “Her 10 günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda olma”yı Cumhurbaşkanlığının çok da matah bir şey olmadığının gerekçesi olarak söylüyor.

Reklam

Hep biliyoruz ki Macron bu konuda tek değil. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde (mesela Almanya) Erdoğan karşıtlığının prim yaptığına inanılıyor. Avrupalı liderler, dış politikada getireceği riskleri falan dikkate almaksızın ve asgari nezaket ölçülerini de ıskalayarak Erdoğan karşıtlığını sürdürüyorlar.

Batı medyası da bundan geri kalmıyor. Gün sekmiyor ki, bir Batı basınında Erdoğan’ın yönetim üslubu yerden yere vurulmasın. “Otoriterlik” neredeyse nazik kalıyor suçlamalara bakıldığında…

İster istemez “Batı ile ilişkiler nereye gidiyor?” sorusunu sormadan edemiyorsunuz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı