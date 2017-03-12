Ahmet Taşgetiren: ‘Hayır cenahı’nda bir lider adayı göremiyoruz

Bir “karizmatik lider” var, bir de deyim yerindeyse “normal lider.” Normaline lider denir mi ayrı konu, ama karizmatik olan her zaman doğmuyorsa – olmuyorsa, varsayalım ki normallere kaldık, o zaman millet ne yapar?

Şu anda baktığımızda, hani hep birlikte, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ heyecanı taşıyanlar olarak baktığımızda, mesela ‘Hayır cenahı’nda bir lider adayı göremiyoruz. Hatta onun için, Başkan seçilemeyeceği aşağı yukarı bilinen parti liderlerinin parti liderliğinin de riske gireceğini düşünüyoruz. Öyle mi?

Hatta o sebeple, bu sistemin en hayırlı yanı olarak, oyları belli bir yerde toplamak için söylemlerin daha kuşatıcı hale gelmesi durumu var, böyle bir toparlayıcılık için gerekli ‘lider profili’nin ortada olmadığı gerçeği var.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı