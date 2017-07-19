Ahmet Taşgetiren: Gülen, iyi niyetli olsa ‘Yanlış oynadık, hakkınızı helal edin’ derdi

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Gelinen noktaya bakın. O yapıya şu veya bu şekilde gönül verenler baksın. Olanlar, Gülen’in bilgisi dahilinde ise de vahim, bilgisi dışında da ise de.

Gülen iyi niyetli olsa, çıkıp, insanlara “Yanlış oynadık, hakkınızı helal edin, yüklediğiniz emaneti heba ettik, derdi. Gencecik çocukların ümidlerini harcadık” derdi. “Artık özgürsünüz, aklınız serbest, idrakinizi çalıştırın” derdi. Hoş, bazen insanlar buna rağmen bile özgürleşemeyebilirler.

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Civanmerdlik olsa, gelir, teslim olur, “Herkes yerine beni yargılayın” derdi.

Varsa basiret, çamura bunca saplanmadan önce, sokaklarda insanların kanına girmeden önce harekete geçerdi. Kendi insanının kanını dökmenin, bir tür DAİŞ’leşmenin, “Dini bir yol”dan gelip tarihe “kara bir sayfa” eklemenin vebali nasıl taşınır?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı