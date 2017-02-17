Ahmet Taşgetiren: FETÖ’nün icra ettiği kötülükleri, ‘Darbecilerle mücadele’ gerekçesiyle tolere etmiştik

Peki bugün “FETÖ’nün kötülüğü”nden yola çıkarak başka hesapları görmek üzere harekete geçen odakların bulunmadığından emin miyiz?

FETÖ’nün geçmişte icra ettiği kötülükleri, “Darbecilerle mücadele” gerekçesiyle tolere etmiştik. Öyle ki, o zaman “Emir komuta içinde şurada yer almış adamları darbeci diye yargılamayalım” dediğinizde “Sen darbecilere mi arka çıkıyorsun” diye boğulmayı göze almalıydınız. Kim tarafından, FETÖ’cü medya tarafından.

Diyelim bugün, “Ulusalcı”, MHP’li, ya da şu – bu gruptan, iktidarın “FETÖ kötülüğü” ile mücadele konseptini kullanarak, gelişigüzel tırpanlamalarla, rakip gördüğü alanları ele geçirme hesabı güdüyor olabilir mi?

Ahmet Taşgetiren’in haberi