Ahmet Taşgetiren: FETÖ kumpasına kapılan insanların yangından kurtarılması gibi bir gündem gerekiyor

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Devlet, bu örgüt oyununu bozmak için bir akıl geliştirmeli değil miydi? Örgütün tepe – yönetici kesimini tecrid edip, ibadet – ticaret katmanından ayrıştırmak mümkün olamaz mıydı? Bunun için bir proje çalışması yapılamaz mıydı?

Evet bir yangın oldu, orada hep “yangında ilk kurtarılacak” telaşı yaşanır. İtfaiye yangını söndürmek için kırılan dökülene bakmaz.

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Ama artık alanın tedavisi hayati zaruret haline geldi. Belki de FETÖ kumpasına kapılan insanların yangından kurtarılması gibi bir gündem gerekiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı