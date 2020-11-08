Ahmet Taşgetiren: Evet, soru bu; dış güçlere gerek var mı?

Evet, soru bu: Dış güçlere gerek var mı?

Biden seçilirse Türkiye şu şu sorunlarla karşılaşır, diye bir söz dönüp duruyor ya medyada…

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Biden gelip bizim Merkez Bankası Başkanımızı “Laf dinlemiyor” diye değiştirecek değil ya.

Biden gelip bizim ‘Dış politikada yalnızlaşma’mızı katmerlendirecek değil ya.

Biden gelip bizim yaşadığımız, bir türlü halledemediğimiz, gittikçe daha da katmerleşen Kürt ya da başka sorunlarımızı kanatacak değil ya…

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Biden gelip, bizim uzun tutukluluk sorunumuzu katmerlendirecek, adaletsizliğimize adaletsizlik katacak değil ya… Biden gelip bizim alt derece mahkemelerimize “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dinlemeyebilirsiniz” diyecek değil ya.

Biz sorun üretiyoruz ve biz çözemiyoruz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı