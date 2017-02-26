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Ahmet Taşgetiren: ‘Evet dünyası’nda açıkça gözlenen bir kaygı da var

 

İşin matematiğine bakılırsa ‘Evet’ten başka bir sonuç çıkması ihtimal dışı denebilir. Matematik şu: Anayasal düzenlemeyi kurgulayan Ak Parti ve MHP oyları yüzde 62’yi buluyor. Böyle bir matematikten ‘Evet’ nasıl çıkmaz?

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mitinglerinde de coşku var.

Buna karşılık değişikliğe itiraz eden tarafın başat aktörü olarak CHP, deyim yerindeyse ‘Düşük profilli’ bir muhalefet sergiliyor. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu’nun gündemde varoluş miktarı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a göre oldukça sınırlı. CHP’nin ve Ak parti MHP dışındaki oyları topladığınızda da ‘Hayır’ oyları yüzde 50’lere ulaşmaktan çok uzak gözüküyor.

Böyle bir matematikten ‘Hayır’ nasıl çıkar?

CHP bu tavrı ‘stratejik tercih’ gibi sunuyor. Ama zaten yapıp yapacağı da bu denebilir.

Fakat ‘Evet dünyası’nda açıkça gözlenen bir kaygı da var.

Benim kanaatim, o da bugüne kadar oy aldığı toplum kesimlerinin seçimlerde farklı partilere oy atarkenki heyecanı, burada ortak bir projeye sahiplenme noktasında göstermediğini düşünüyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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