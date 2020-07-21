Ahmet Taşgetiren: Erdoğan ‘daha açık oynayacak’ türünden bir iddia

Ayasofya neden şimdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı olduğunu düşündüğüm çevrelerden şöyle bir kulis bilgisi sohbetlerde devreye sokulmuştu:

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Tayyip Bey, bundan sonra siyasi hayatında yapmayı hedeflediği şeyleri birer birer yapacak.

Hani “Daha açık oynayacak” türünden bir iddia idi bu.

Bu ‘kulis’i yazılarıma yansıtmadım. Bir, kulis “Tayyip Erdoğan gemileri yaktı” izlenimi vereceği için ve iki, ben ‘Gemileri yakmaya zemin hazırlayacak şartların oluştuğuna dair bir izlenimi henüz iktidar cenahından alamadığım için…’ Bir de bu tür işler, bünyesinde biraz ‘siyasetin son merhalesinin yaşandığı’ izlenimi vereceği için… “Erdoğan böyle bir psikoloji mi yaşıyor?” sorusuna cevap veremiyordum.

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Bu arada bu sürecin siyasi sonuçları bağlamında şöyle bir iddia da vardı: Tayyip Erdoğan öyle başlıklar açacak ki, Millet İttifakı’nın paydaşları ister istemez birbirinden ayrışacak.

Bunların sırf ‘iç siyasi hesap’la bağlantılı olması imkansız gibi gözüküyor. Ama hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan yürünecek yol niteliğinde olmadığı da açık. Bakalım hangi başlıklarla sıcak iklimlere doğru yol alacağız?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı