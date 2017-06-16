Ahmet Taşgetiren: Enis Berberoğlu’nu tutuklayan hakim heyetinin FETÖ ile ilgisi var mı?

En absürd soruyu sorarak başlayayım yazıya:

– Acaba Enis Berberoğlu’na önce müebbet, ardından iyi hal sebebiyle 25 yıl hapis cezası veren ve hemen tutuklayan hakim heyetinin FETÖ ile ilgisi var mı?

Cevabınız “Ne alaka?” şeklinde mi olur, yoksa “Neden olmasın” mı dersiniz, bilmem.

Evet böyle bir soruya “Ne alaka?” diye sormak en tabii olanı. Çünkü yargıdan, adaletten söz ediyoruz ve orada hakim heyetinin şu veya bu aidiyetinin, kararı etkilemesi diye bir şey akla gelmemelidir.

(…) FETÖ’nün her türlü kumpası kurabileceği varsayımından yola çıkarak, şu sorusunun cevabını arayabiliriz:

– Acaba yargıdaki FETÖ’cüler bu imkanı nasıl kullanırlar?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı