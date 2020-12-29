Ahmet Taşgetiren: En son nereye geldiniz? STK’lara kayyım atama noktasına

En son nereye geldiniz? STK’lara kayyım atama noktasına. Vakıf, dernek her ne ise bütün STK’lar nefesimizi enselerinde hissetsinler. Size yönelik en etkili uyarımızın, “siz gidip başkaları gelirse ensede boza pişirme işini onlar islami STK’lara karşı yapmazlar mı?” sorusunu sorabiliyor olmamız bile bir anlam taşımalı değil mi? (İçişleri Bakanı Soylu bu düzenlemeye itiraz eden Yusuf Kaplan’ı aramış, bu düzenlemelerin islami STK’ları kapsamadığını söylemiş, hedef ‘Alman vakıfları, Yahudi vakıfları, yabancıların el atından kontrol ettikleri vakıflar, dernekler vesaire’ imiş.) Ne yani rahatlayalım mı? Hukuksuzluk başkasına uygulandığında içimiz rahatlıyor mu?

Baroları hallettiniz.

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Belediyeleri hallettiniz.

Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra AİHM kararları da sizin hukuku ıskalayan rezervlerinizle kuşatılıyor. Yargıçlar bihakkın iktidarın gözetimine maruz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı