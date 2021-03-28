Ahmet Taşgetiren: Elde var sancı

Muhafazakar bir siyasi kadro, 19 yıllık tek başına bir iktidar sonrasında üstelik yola Aile Bakanlığı kurarak çıkmışken, Eğitim-Aile-Kültür alanında -siz ona Gençliği de ilave edin- yapılamayanlara işaret ediyor ve o alana ağırlık verileceğini vadediyor.
Muhafazakarlık eğer toplumun bazı değerlerini korumak ise, muhafazakar bir siyasi kadronun en fazla duyarlılık göstereceği konunun “Aile” olması gerektiğini düşünmek yanlış olmaz.
Demiş ya şair: Elde var hüzün.
Elde var sancı. Problem.
Ba’de harabi Basra.