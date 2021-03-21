Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Ekonomi dünyasının en istemediği şeyiz

Sorular ülkesiyiz, yani belirsizlikler ülkesiyiz.

Ekonomi dünyasının en istemediği şeyiz yani.

Reklam

Sürekli Merkez Bankası Başkanı değiştirmeyi yönetim üslubu haline getirmiş ülkeyiz.

Belirsizlikler ülkesi olmanın bir bedeli olduğu açık. Her şey Cumhurbaşkanının bir kararına bağlı, bunu dünya görüyor. Bu görüntü, hukuk, insan hakları alanında yapılacağı vaadedilen reformların güvenilirliğini de riske atıyor. Cumhurbaşkanı herhalde bu tür refleksif kararlarla dış yatırımın nasıl geleceğini de değerlendirmiştir. Dış yatırım gelmeyince işsizliğin nasıl düşeceğini, 7 bin küsur dolara düşmüş milli gelirin nasıl yükseleceğini vs. vs. hep düşünmüştür.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını eleştirdi: “Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz.”