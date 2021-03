Ahmet Taşgetiren: Ekonomi dünyasının en istemediği şeyiz

Sorular ülkesiyiz, yani belirsizlikler ülkesiyiz.

Ekonomi dünyasının en istemediği şeyiz yani.

Sürekli Merkez Bankası Başkanı değiştirmeyi yönetim üslubu haline getirmiş ülkeyiz.

Belirsizlikler ülkesi olmanın bir bedeli olduğu açık. Her şey Cumhurbaşkanı’nın bir kararına bağlı, bunu dünya görüyor. Bu görüntü, hukuk, insan hakları alanında yapılacağı vaadedilen reformların güvenilirliğini de riske atıyor. Cumhurbaşkanı herhalde bu tür refleksif kararlarla dış yatırımın nasıl geleceğini de değerlendirmiştir. Dış yatırım gelmeyince işsizliğin nasıl düşeceğini, 7 bin küsur dolara düşmüş milli gelirin nasıl yükseleceğini vs. vs. hep düşünmüştür.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı