Ahmet Taşgetiren: Dünya savaş istemiyor, Ortadoğu da savaş istemiyor

Dünya savaş istemiyor, Ortadoğu da savaş istemiyor, bundan böyle herkes İran’a “Yeter artık, fazla tırmandırma, bak işte masa kuruluyor, Şeytan diye nitelediğin ABD seni meşru muhatap haline getiriyor. Belki bunun sonunda ambargo da kalkar” telkininde bulunacaktır.

İran bu tür telkinlere kulak kabartır mı? İran’da Hameney çizgisi ile Cevad Zarif çizgisinin farklı seyrettiği bir vakıa. Son olayda da bu görüldü. “Evlat acısı”nın şu anda Hameney çizgisinin tavrını öne çıkardığını söyleyebiliriz.

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Cevad Zarif çizgisi ise, bir anlamda “reel politik”e yakın duruyor. Bu konuda şu anda İran’ın Trump’ın “iletişim” çağrısına “Bende evlat acısı sende kuyruk acısı bulunduğu sürece dost olamayız” cevabını vereceği tahmin edilebilir. Sonrası nasıl gelişir göreceğiz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı