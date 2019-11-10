Ahmet Taşgetiren: Dost muyuz, düşman mıyız, müttefik miyiz, neyiz?

Amerika ile bütün ilişkilerin masaya yatırıldığı bir zemin… Ne Trump’tan öyle çirkin bir mektup, ne Temsilciler Meclisi’nden rezil kararlar, ne bölgede Türkiye karşıtı hesapların içinde olmak vs… dost muyuz, düşman mıyız, müttefik miyiz, neyiz? Tek tweette bile bir yığın çarpıklıkları dünyaya sunan Trump’la ilişki pamuk ipliğine bağlı bir ilişki, bunu biliyoruz.

Yani karşımızda sağlıklı iletişim kurulabilir birisi var mı, önce ondan emin olmalı değil miyiz? Önce Trump neyin garantisini verir, bilmek durumunda değil miyiz?

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı