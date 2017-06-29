Ahmet Taşgetiren: Doğu Perinçek’in ‘Altın devri’ni yaşadığını iddia ettiği Yargı nasıl bir Yargıdır?

Bugün Yargı’nın tüm sorumluluğunu üstlenmek sağlıklı mı?

Ana muhalefet bir “Adalet sorgulaması” yaptığı için onun oluşturacağı negatif algılamaları göğüslemek adına böyle bir yol benimsenmiş, medya cephesine de bu yönde bir kampanya görevi verilmiş olabilir.

Peki ya Yargı’da çok ciddi sorun varsa.

Ya Emniyet’te çok ciddi sorun varsa.

Kaç zamandır bir aile, Rasim Ozan Kütahyalı – Nagehan Alçı ailesi, iki farklı gazetede “Subaylar arasında Ak Parti’nin karşılığının yüzde 1 bile olmadığı”nı yazıyorlar. Üstelik ROK bunu, Sabah’ta yazıyor.

Gözaltı ortamlarında yaşananları biliyor muyuz?

Doğu Perinçek’in “Altın devri”ni yaşadığını iddia ettiği Yargı nasıl bir Yargıdır?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı