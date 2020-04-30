Ahmet Taşgetiren: Dini metinlerimiz siyasi kamp uzantısı haline gelmemeli

Önce bir tespit yapalım: Ankara Barosu adına yayınlanan metni hazırlayan kişi her kimse asıl hedefi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş değildir. Ali Erbaş’ın üzerinden tanıdık bir kin seslendirilmektedir.

“Sesi çağlar öncesinden gelen” gibi, “bundan sekiz – dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği direniş” gibi, “meydanlarda cadı diye kadın yakmak” gibi ifadeler, evet, tanıdık bir ‘İslam karşıtlığı’nın izlerine basıyor. Metnin geri kalan kısmı bu öfkenin, hatta kinin dolgu malzemesi niteliğindedir.

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Bu tartışmanın zaten mevcut olan siyasi kamplaşmayı besleyen bir araç haline gelmesi, Baro metnini hazırlayan zatın ötesinde kitlelerin dışlanmasına dönüşmesi ‘Din dili’ açısından problemlidir. Bazen birisine “Kör müsün” dersiniz, hedef aldığınız kişiyi değil körleri incitirsiniz. Dini metinlerimizin de, Diyanet gibi kurumlarımızın da siyasi kamp uzantısı haline gelmemesi hem Diyanet’in hem de ‘Din konusunda duyarlı’ siyasetçilerin özen göstermesi gereken konudur.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı