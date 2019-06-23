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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Devletin ‘Teröristbaşı’ ile siyasi oyun kurması nasıl bir şeydir?

Bugün de HDP, Öcalan mesajına karşı kendi çizgisinde ısrar ederken, açıktan olmasa bile iletişim kanalları ile benzer bir iddiayı piyasaya sürecektir.

Buna rağmen oyların blok özelliği sarsılır mı? Sarsılabilir. 

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Beklenen de muhtemelen blok kopuşlar değil, ne kadar olursa o kadarı kar denebilecek kopuşlardır.

Oyların dağılımı kimi kamuoyu araştırmalarının söylediği gibi 5-6 puan değilse, bıçak sırtı bir durum söz konusu ise bir oyun bile oradan kopup şu tarafa geçmesi hayati önem taşıyor.

Devletin “Teröristbaşı” ile siyasi oyun kurması nasıl bir şeydir, diye sorulursa, o konu bahs-i diğerdir. Biz şimdi sadece fotoğraf çekmekle yetinelim.

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Seçimin Türkiye’ye, İstanbul’a iyilikler getirmesi dileğiyle…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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