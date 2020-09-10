Ahmet Taşgetiren: Demirtaş’ın yolladığı ‘kahvaltı’ mesajı

Selahattin Demirtaş cezaevinde.

Ama belli ki bir şeyler yapmak istiyor. Demirtaş’ın yargı ile ilgili meselesi ayrı konu, ama “Türkiye siyaseti” adına yapmak istedikleri üzerinde konuşulmaya değer.

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En son gelen mesajı “Eşiyle birlikte bir sabah Meral Akşener’in kapısını çalmak ve “kahvaltıya geldik” demek. Bu mesajın ilk planda Millet İttifakı’ndaki “HDP ile iş birliği” problemini aşmaya yönelik anlam içerdiği düşünülecektir. Çünkü HDP ile birlikteliğe en büyük rezerv İyi Parti’den geliyor. Onun da MHP ile kesişen taban hassasiyeti ile yakın ilgisi var. Tabii ki, HDP’nin Kandil ile bağlantısı karşısındaki duyarlılığın da.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı