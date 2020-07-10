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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Davutoğlu ve Babacan, ‘Demokraside millet neyi bilmeyi hak ediyor’ sorusunun cevabını verme sancısı yaşıyor

Benim gördüğüm, hem Davutoğlu hem Babacan, içlerinde bir yandan “Devlet terbiyesi neyi konuşmaya izin verir?”, diğer yandan da “Demokraside millet neyi bilmeyi hak ediyor?” sorusunun cevabını verme sancısı yaşıyor. Bildikleri pek çok şey olduğu kesin. 
O gün Yüce Divan olsaydı bunlar açığa çıkar mıydı? Bugün Yüce Divan olsa açığa çıkar mı? Kim bilir. İşler belki mahkeme-i kübrâya kalmıştır. Ama bakın aradan 7 yıl geçtikten sonra ‘Dosyalar’ (17-25 Aralık) diye bir gündem oluşuveriyor. 

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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