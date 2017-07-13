Ahmet Taşgetiren: Darbe girişimindeki rol, Batı’daki güç odaklarının, ‘Erdoğan’la hesaplaşma’ projesinin icrası rolüdür

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ne zamana kadar?

İslam coğrafyasında Batı’nın kontrolü dışında gelişmeler yaşanmaya ve Ak Parti liderliğinin Türkiye’yi Batı’dan farklı bir yerde konuşlandırdığı kanaatinin Batı’da oluşmasına kadar.

Reklam

Bundan sonra Batı’nın güç odakları tarafından İslam coğrafyasına yönelik gözaltı dönemi ve operasyonlar başlayacaktır.

Bu süreçte Yapı’nın Batı’nın tavrına monte olduğu gözlemlenecektir. Bir tür savaş enstrümanı rolüne girilmiştir. Bu benimsenmiştir. Gönüllü mü, yoksa uluslararası planda yürüyen ilişkiler sebebiyle bir “bedel ödeme” durumu mu söz konusudur? Gelinen noktada bu rolün içselleştirildiği anlaşılmaktadır. Darbe girişimindeki rol, Batı’daki güç odaklarının, “Erdoğan’la hesaplaşma” projesinin icrası rolüdür.

Türkiye kaynaklı bir hareket, her şeyi sıfırlamayı göze alır, “İhanet rolü”nü bağlılarının üstüne silinmez kara bir leke olarak sürdürmezdi. 15 Temmuz’un bir yönüyle “İhanet”i bir yönüyle “İhanete karşı millet direnişi”ni sembolize etmesi, o “Yapı’nın sade bağlıları” için ne kadar dramatiktir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı