Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’nın ‘Benim adıma kimse racon kesemez’ demesi yeterli değil

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Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Benim adıma kimse racon kesemez” demesi, klinik vak’ayı çözmek adına yeterli değildir.

(…) bunun mağdurları var mı, adam(lar) racon kesme yetkisini kimden, nereden alıyorlar, bunlar hangi cesaretle Cumhurbaşkanı adına racon kesmeye yeltenebiliyorlar?

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Hani böyle racon kesenler hakkında da “DEVLET”in bir tavrı olmalı değil mi? “DEVLET” ne zamandan beri böyle taşeron raconcular kullanıyor olabilir ki?

Ama nasıl bir ortamda yaşıyoruz ki, adam(lar) medya ortamlarında “DEVLET şunu yapacak” diye racon kesiyor ve biz klinik vak’a haline gelmeden buna mani olamıyoruz. Neden, nasıl?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı