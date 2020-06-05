Ahmet Taşgetiren: Bunun adı ‘siyaset meydanı’, ‘kardeş katli’ gibi işler tam da alanda icra edilmiştir

Bana göre her iki partinin önünde ‘muhafazakâr toplum alanı’ ile ilgiyi – ilişkiyi nasıl sürdüreceklerine dair bir sorun var.

Şunu biliyorlardır: Ak Parti, onları bu camiaya yabancılaştırmaya, başka alanlara savrulmuş, nihai noktada da muhafazakâr bir iktidarı tehlikeye atan bir yapı olarak göstermeye çalışacaktır.

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Ben bu partilerin, AK Parti’nin yola çıktığı zamanlardaki gibi toplumun her alanıyla iletişim halinde bulunmayı önemsemekle, muhafazakâr alanın duyarlılıklarını ıskalamama arasında denge kurma sınavı vereceklerini düşünüyorum.

Bu bir sınavdır, evet. Kolay da bir sınav değildir. Medyanın provokatif misyonu içinden yürüyerek verilecek bir sınavdır. Yer yer ‘Din’in araçsallaştırılmasının bile devreye sokulacağı bir sınavdır.

Bunun adı ‘Siyaset meydanı’dır. ‘Kardeş katli’ gibi işler tam da alanda icra edilmiştir. Yüz yüze bakılamayacak hale gelinmezse şükredilmelidir.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı