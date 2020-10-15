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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Bunu öngörememek AYM üyesi için nasıl bir aymazlıktır?

Sayın üye tam da iktidarın bir süredir liderler seviyesindeki paslaşmalar ile etrafında dolaştığı, devreye sokmaya çalıştığı “AYM’nin bir vesayet kurumu olduğu, dolayısıyla ondan kurtulmak gerektiği” yolundaki gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu. Bunu öngörememek bir AYM üyesi için nasıl bir aymazlıktır? Ya da aymazlık değilse nasıl bir misyondur?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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