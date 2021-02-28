Ahmet Taşgetiren: Bugünkü iktidar, şikayete muhatap bir ‘kurulu düzen’ durumunda

1994 ruhu, önü 28 Şubat’lara kadar çıkan nefes alma zorluğunun yaşandığı bir baskı döneminin direncini ve özgürlük tutkusunu ifade ediyordu. Hem özgürlük talebinde haklıydı hem önerdiği “Adil düzen” ile bir yandan kurulu düzenin çarpıklığının altını çizerken bir yandan da ülkenin önüne koyduğu ufuk olarak iyilik vaadinde bulunurken haklıydı.

1994 ruhunun üzerine 28 Şubat geldi, benim “İslam’ı azaltma operasyonu” diye tanımladığım bir süreç yaşandı. Pek çok şey biçildi. “28 Şubat bin yıl sürecek” denirken, ardından ilk seçimde iktidara gelecek olan bir neşvünema gerçekleşti.

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Şimdi 1994 ruhunun arandığı günlerde Ak Parti 19’uncu iktidar yılını yaşıyor.

İlginç olan ne denirse, bugünkü iktidar, geçmişte aynı kadroların şikayet ettiği konularda şikayete muhatap olan bir “Kurulu düzen” durumunda. İnsanlar Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu iktidara karşı “Adil düzen” talebini seslendiriyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı