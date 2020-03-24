Ahmet Taşgetiren: Bu yara sarmaz, bence herkes bir kere daha düşünsün

Cezaevleri haddinden fazla doldu ya… İnsanlar vardiya usulü yatıyor, metrekareye üç-beş kişi düşer hale geldi ya… Buna bir de şu virüs hikayesi eklendi, salgının oralara girmesi halinde kitle halinde ölüm haberlerinin gelmesinden endişe edilir oldu ya….. Cezaevlerini bir miktar boşaltalım… Onun için de af olmasa bile ona benzer bir yöntemle (infaz sistemini değiştirerek) insanları dışarı çıkarmaya karar verildi ya…

İşte o uygulamanın istisnaları babında bazı suçların istisna edilmesi öngörülüyor. ‘Uyuşturucu ile iltisaklı suçlar’ da vardı onlar arasında ama, Muhtemelen Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Çakıcı duyarlılığı sebebiyle o istisna tavsayacak…

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Ama ‘Terör suçu’ sebebiyle içerde olanlar zinhar çıkamayacak… Aklınıza gelen ilk cümle ne? ‘Çıkmasınlar’ değil mi? ‘Onlar da terör suçu işlemeseydiler…’

‘FETÖ’yü koruyor’ gözükmemek için kimse dokunamıyor. Ama bu ‘terör suçu damgalaması’ sağlıklı değil. Yargıyı siyasi iktidarın bir ‘muhalif sindirme aracı’ haline getirmemek lazım. ‘Uyuşturucu’ suçlarına bile İttifak ortağının gönlünü hoş etmek için kapıları açarken, on binlerce kişiyi ‘terör suçu damgası’ ile içerde tutarsanız bu adalet olmaz. Bu yara sarmaz. Bence herkes bir kere daha düşünsün.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı