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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Bu üslup İçişleri Bakanlığı’nda olduğunda ürküntü verici

Sami Selçuk “Yargıç kendisine karşı da bağımsız olmalıdır” der. Devlet misyon yükleyemez yargıca, kendi kendisi de misyon yükleyemez. ‘Adalete ulaşmak’ başlı başına kutsaldır, yeterlidir. Ama bu alanda sorun yaşadığımız da bir vakıa. ‘Adamına göre yargı’ gerçeğini kim görmezden gelebilir? 

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı üslubu. Gazeteciye “namussuz” diyen bir İçişleri Bakanı. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’na Bakan’ın hoşuna gitmeyen bir karara imza attığı için ‘Gel de sokaklarda bisikletle dolaş bakalım, ben varım sen de var mısın!’ üslubunda konuşan bir bakan. Böyle bir üslup hangi bakanlıkta olsa sorunludur da, İçişleri Bakanlığı’nda olduğunda ürküntü vericidir. 

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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