Ahmet Taşgetiren: Bu iş tam ‘Katar sana söylüyorum, Türkiye sen anla’ işi

Bu iş tam “Katar sana söylüyorum, Türkiye sen anla” işi.

Mısır darbesinden sonraki en önemli hamlelerden biri. Mısır darbesinin uzantısı. Mısır’ı çektiler aldılar, Suriye’yi bataklığa çevirdiler, şimdi aykırı duran Katar’ı terbiye ediyorlar.

Suud – Amerika, Mısır darbesinde de işbirliği içindeydiler, şimdi Katar’a karşı da. İhvan ve Hamas…

Uzunca zamandan beri Amerika’dan Suud’a Körfez’e (Ve İsrail’e) kadar uzanan cephede “Bunları nasıl terörist ilan edebiliriz?” başlığı konuşuluyordu, bu noktada Türkiye ile Katar farklı duruyordu, şimdi Katar’ı boğuyorlar.

Türkiye ile İhvan liderleri pazarlığının Washington’dan Tel Aviv’e uzanan alanda nasıl sıcak bir gündem oluşturduğu biliniyor.

Bu işler Amerika’da pişiyor, İslam coğrafyasına düşüyor.

Trump, kendi memleketinde yerden yere vuruluyor, Suudi Arabistan’da “krallar gibi” itibar görüyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı