Ahmet Taşgetiren: Bu görüntünün en büyük zararı Erdoğan’a

Toplum özellikle Cumhurbaşkanlığı veya İçişleri Bakanlığı makamından öfkeli söylemler geldiğinde korkuyor, endişeye kapılıyor.

Bu tarz söylemlerin ülkede çok ciddi gerginlikler oluşturduğunu belirtmek gerekiyor.

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Çok yüksek ses tonu, çok öfkeli bakışlar – değerlendirmeler, hukuk boyutu olmayan yargılamalar, makamların mahiyeti gereği bunların tüm devlet kademelerine sirayet ihtimali gerçekten ortaya tansiyonu yüksek bir iklim çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan veya İçişleri Bakanlığı’ndan bu tarz bir üslup sergilendiğinde, hukuk ne yapar, güvenlik birimleri ne yapar, valiler, kaymakamlar ne yapar, parti teşkilatlarının toplumla ilişkileri nasıl olur?

Bence sergilenen bu görüntünün en büyük zararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’adır.

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(…) Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece partisinin insanı değil. “Partili Cumhurbaşkanı” bunu söylemese de toplum nezdinde Cumhurbaşkanı “milletin birliği”ni temsil konumundadır. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı böyle bilinmek istiyor, ama fiilen ortaya konan fotoğraf, bu imajı aşındırıyor.

İnsanlar Cumhurbaşkanlığı görüntüsü bu değil diyorlar. Milletin birliği böyle temsil edilmez diyorlar.

Bence kayıplar – kazançlar yeniden değerlendirilmeli.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı