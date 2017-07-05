Ahmet Taşgetiren: Bu eylem, klasik CHP çizgisinden farklı bir nitelik taşıyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

– Belli ki bu eylem, klasik CHP çizgisinden farklı bir nitelik taşıyor. Öncelikle Yürüyüş’e şiar olarak seçilen kelime Ak Parti’nin kelimesi: Adalet.

Adalet sorgulaması yapıyor CHP. “Bununla belki CHP geçmişteki kendi Adalet sorununu unutturmak istiyor” değerlendirmesi yapılmıştır Mutfak’ta.

Reklam

Belki de Mutfak’ta birisi “Böyle bir söylemin toplumda karşılık oluşturup oluşturamayacağı”nı değerlendirmiştir.

(…)

Türkiye 2019’a gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmaları “Artı 1”lerin hesabının yapıldığını gösteriyor. Aynı hesapları belli ki CHP de yapıyor. Denebilir ki bundan sonraki her hamle, en geç 2019’da gidilecek olan sandık için anlam taşımaktadır.

CHP bir hesap yaptı ve “Adalet talebi”nin toplumda bir karşılığının olacağını düşündü. Ak Parti, eylemi kamuoyunda yıpratma operasyonunu yoğun biçimde yaptı. Belki Mutfak’ta, CHP’nin yola çıktığı “Toplumsal zeminde Adalet sorgulaması”nın var olup olmadığını okumak için de mesai harcanmıştır.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı