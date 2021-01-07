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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: ‘Bizim!’ kriterlere getirmek hedefse nasıl olacağı kapıya kelepçe vurularak ortaya kondu

En kolay iş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği ‘hukuk düzeni’nde, yetkilere sımsıkı tutunarak tayinler, aziller yapmaktır.

Boğaziçi Üniversitesi’ne, Ak Parti’nin siyasi mecrasında yol almış bir kişiyi rektör atamanın oluşturacağı tepkileri görebilecek bir siyasi hassasiyetin bulunmadığını düşünmek mümkün değil. Öyleyse her türlü tepki göze alınmıştır. Boğaziçi bir ukde ise içimizde, rektör ataması bir kritere dayanıyorsa, Boğaziçi’ni ‘Bizim!’ kriterlerimize getirmek hedefse, Melih Bulu’nun bunu yapacağına inanılmış olmalıdır.

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Olur mu? Nasıl olacağı garip bir sembolizmle kapısına ‘Kelepçe’ evet ‘Kelepçe’ vurularak ortaya konmuştur. Şehir Üniversitesi’nin kapısına da ‘Kilit’ evet ‘Kilit’ vurularak hukuk ve demokrasi reformu yapılmıştır nitekim. Ak Parti’nin eğitim ve kültür alanındaki performansına bunlar da yazılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun!

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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