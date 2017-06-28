Ahmet Taşgetiren: Bizim camia Perinçek’in tavırlarına tepkilidir ama bu sözlerini nedense görmedik

“Türk yargısı altın devrini yaşıyor.”

Bu hiç kuşkusuz anlamlı bir çıkış.

Perinçek bu sözleri, “Acaba devletten tasfiye edilenlerin yerine Perinçek’in adamları mı sızıyor? Tasfiye kararları, FETÖ adı altında bütün dindar kadroların devletten tasfiyesi boyutunda ve Perinçek’in kripto adamları eliyle mi yapılıyor?” sorularının ortada dolaştığı bir zamanda söylüyor.

Bizim camia, aslında Perinçek’in tavırlarına duyarlıdır, daha çok da tepkilidir, çünkü Perinçek’in sürdürdüğü bir ideolojik mücadele vardır, ama bu sözlerini nedense görmedik. Neden acaba?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı