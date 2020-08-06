Ahmet Taşgetiren: Birilerimiz üzerine kapanıyor sözleşmenin; sanki kutsal metin

Birilerimiz üzerine kapanıyor Sözleşme’nin. Sanki kutsal metin. Sanki naslar bütünü. Sanki tek maddesine dokunulamaz gibi bir yaklaşım sergileniyor. Sözleşmeye yönelik eleştiriler gelip ‘muhafazakâr bağnazlık’ suçlamasının girdabında boğuluyor.

İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik eleştirileri tepedenci bir üslupla “muhafazakâr bağnazlık” diye suçlayanların “Dokundurtmayız” üslubunda Sözleşme üzerine kapanan bir ‘muhafazakârlık’ sergilemeleri de acayip bir paradoks oluşturuyor doğrusu. Herkes biraz esnesin lütfen. Kadını, erkeği, çocuğu, aileyi, toplumun geleceğini konuşuyoruz.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı