Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Bir yanda Erdoğan… Diğer yanda Gül, Davutoğlu ya da Babacan…

Ak Parti kuruldu, temellendi, iktidar oldu, deyim yerindeyse ana parti haline geldi, şimdilerde ise o, Saadet’i yargılamaya başladı. Saadet ya Ak Parti’yi desteklesin ya da yok olsun!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan

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Bu isimler etrafında bir farklılaşma oluşuyor. Partileşme ihtimali siyasetin gündemlerinden biri. Bunlar, katılacak daha pek çok isimle birlikte Ak Parti’nin kurucuları ya da birlikte sorumluluk üstelenen ana unsurları arasında yer alıyor. Farklılaşma da tabii olarak Ak Parti’nin gidişatına yönelik eleştirilerle ortaya çıkıyor. Sonuçta bu farklılaşmadan parti veya partiler çıkar mı, bilmiyoruz. Çıkabilir ihtimali daha ağırlıklı.

Ne olacak o durumda?

Bir yanda Tayyip Erdoğan… Diğer yanda Abdullah GülAhmet Davutoğlu ya da Ali Babacan

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Bana sorulursa ben, şu saydığım isimlerin dindarlıkları konusunda negatif bir şey söyleyemem.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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