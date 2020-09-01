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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Bir köşede durup günün birinde ortak aday ilan edilivermek sağlıklı bir yol olmaz

Şöyle düşünüyorum: Böyle bir köşede durup durup günün birinde ortak aday olarak ilan edilivermek siyaseten sağlıklı bir yol olduğu söylenemez. Bu halk tarafından yadırganır, parti tabanlarında tepki görür ve oturtulduğunuz ‘Tayyip Erdoğan karşıtlığı pozisyonu’ gibi negatif bir pozisyon sizi anlatmaz. Bunu sayın Gül’ün de isteyeceğini sanmıyorum.

Onun için belki ilk belli olması gereken husus sayın Gül’ün böyle bir ortak adaylığı ciddiye alıp almadığıdır. İkincisi böyle bir ihtimalin partilerde karşılığının bulunup bulunmadığıdır.

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Gül’ün pozisyonu netleştikten sonra Gül’ün tavrı da, partilerin tavrı da, siyasetin rengi de değişecektir. Şu anda yaşananlar anlamsız top çevirmeden ibaret gözüküyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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