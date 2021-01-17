Ahmet Taşgetiren: Bir de ‘ayak üstü konuşmama’ reformu yapmak lazım

… bir de “ayak üstü konuşmama” reformu yapmak lazım. Tamam herkesin kendine özgü düşünceleri olabilir ama bunlar ayaküstü ifade edilince, bütün reform sözcükleri ve o yönde atılmış adımlar heba oluyor. Herkesin merak ettiği şey, Cumhurbaşkanı’nın diyelim ekonomide atılan adımlar konusunda ne diyeceği… O da konuşuyor (…)

Bu konuşmadan sonra derhal döviz yukarıya doğru hareketleniyor. Kaç puan? Kaç puansa… Yükseliyor işte. Herkes de biliyor böyle bir konuşma olduğunda yükseleceğini. Ama o konuşma da yapılıyor ayaküstü…

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Faizi sıfıra yakın ülkelerin onu nasıl o hale getirdiğini görmek lazım değil mi gerçekte?

Neyse işte, bir reform başlığı da, “reform disiplini”nin ayak üstü konuşmamayı da ilgilendirdiği gerçeği.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı