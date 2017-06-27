Ahmet Taşgetiren: Bayramınız mübarek olsun sayın Cumhurbaşkanım

Tayyip Bey’in mücadelesi… Büyük mücadele. Nerede ise kendini feda edercesine bir mücadele. Ona bakanlar “Bu enerjiyi nasıl buluyor?” sorusunu sormadan edemezler.

Ailesi muhakkak “Biraz dinlensen” diyordur.

Etraf, Tayyip bey’in enerjisi ile coşan etraf, hayran olur ama, belki “Biraz dinlensen” demek akla gelmez.

İnsanoğlu makine değildir, halbuki bizzat sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisi “Metal yorgunluğu”ndan söz etti. Eminim ki yorgunluğu asla üzerine kondurmayacaktır. Ama insanın yorulmasa bile dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Hastalanıverdiğinizde dünyanın kulakları dikilir. Sizin ile ilgili hesapları bulunanlar, Türkiye ile ilgili hesapları bulunanlar, olan biteni okumaya, planlar yapmaya başlarlar. O kadar hayatidir sizin sağlığınız.

Tuncay Opçin, Emre Uslu rezillikleri böyle zamanlarda cesaret bulur. Dışardan, içerdekileri kahretmek pahasına…

“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…” demiş ya Koca Hünkar Kanuni Sultan Süleyman! Aynen öyle.

Sağlık afiyet diliyorum. Bayramınız mübarek olsun sayın Cumhurbaşkanım.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı