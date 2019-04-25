Ahmet Taşgetiren: Bahçeli, Türkiye siyasetini denetim altında tutuyor

Şunu bir yere yazalım: Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerken stratejik bir hata yaptı ve kendisini önce yüzde 50 artı 1’e, oradan da MHP’ye mahkum hale getirdi.

“Bahçeli, Türkiye siyasetini denetim altında tutuyor.”

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Bunu MHP’liler “Liderlerinin siyaset ustalığı” gibi, siyasi yorumcular da “Ak Parti için derin kırılma anı” olarak okuyabilirler.

Ak Parti her gün biraz daha “Başka bir parti” olmaya doğru gidiyor.

İşin içinde olanlar “Mecburiyet” psikolojisi ile kendilerine yüzde 50 artı 1 imkanı sunan herkese yaklaşabilirler, ama Ak Parti’yi, “Türkiye siyasetinde demokratik açılımın ana omurgası olmak üzere” kodlayanlar, içten içe yanarlar.

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Aklı selim. Lütfen aklı selim… Gidiş iyi gidiş değil.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı