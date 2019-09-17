Ahmet Taşgetiren: Bahçeli AKP’nin ortağı değil, ‘sistemin gerçek sahibi’ gibi konuşuyor

Bahçeli’nin diline bakın. Nasıl bir hakim dil o! Nasıl bir tahakküm dili. Dışlayıcı, yargılayıcı, hain damgasını eline alıp önüne gelene vuran…

Ak Parti ‘muhafazakâr‘ ve ‘demokrat’ bir parti olarak yola çıkmıştı. Şu anda ‘muhafazakâr’lığı olmasa bile ‘demokrat’lığı üzerine çok şey söylendiği bir vakıadır.

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Şu anda Ak Parti’nin demokratlığı ile Bahçeli’nin üslubu ilginç bir sentez oluşturmuş durumda. Bahçeli öyle ortak-mortak gibi konuşmuyor, öyle demişim işte, ‘sistemin gerçek sahibi’ gibi konuşuyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı