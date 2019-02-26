Ahmet Taşgetiren: Asıl beka meselesi

Aradan 16 yıl geçti, 17’nci yılın içindeyiz. Gelinen noktada Ak Parti’nin artık devlet iradesini temsil ettiği bir vakıadır. Orda burda var olan direnç odaklarının kıymet-i harbiyesi sınırlıdır.
Peki toplum-devlet ilişkilerinde ne durumdayız?
En baştaki meseleyi, yani seçimi kazanıp ülke için hayati değerde olan şeyleri kaybetmeme adına buradaki fotoğrafı doğru çekmek zorundayız:
Nasıl bir devlet-toplum ilişkisi istiyor Ak Parti?
Çıktığı nokta ile geldiği nokta arasında bir fark görüyor mu?
Yaraları sara sara gelmişti, şimdi nerede nasıl bir yara var?
Asıl beka meselesi bu değil mi?