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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Asıl beka meselesi

Aradan 16 yıl geçti, 17’nci yılın içindeyiz. Gelinen noktada Ak Parti’nin artık devlet iradesini temsil ettiği bir vakıadır. Orda burda var olan direnç odaklarının kıymet-i harbiyesi sınırlıdır.

Peki toplum-devlet ilişkilerinde ne durumdayız?

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En baştaki meseleyi, yani seçimi kazanıp ülke için hayati değerde olan şeyleri kaybetmeme adına buradaki fotoğrafı doğru çekmek zorundayız:

Nasıl bir devlet-toplum ilişkisi istiyor Ak Parti?

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Çıktığı nokta ile geldiği nokta arasında bir fark görüyor mu?

Yaraları sara sara gelmişti, şimdi nerede nasıl bir yara var?

Asıl beka meselesi bu değil mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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