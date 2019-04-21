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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Artık hala o ‘Zillet – İllet’ söylemini sürdürmek olmaz

Seçimler oldu, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Antalya, Adana, Mersin gibi iller Ak Parti ve MHP’den karşı ittifaka geçti. İzmir ve Diyarbakır gibi iller de eski kadroların elinde kaldı. 

Bu sonuçlar, özellikle Cumhur İttifakı kadroları tarafından bekleniyor muydu? Belki. Muhtemel ki anketler böyle bir sonucu haber veriyor, o sebeple de anketler hiç olmadığı kadar hedef alınıyordu.

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Ama olan oldu. Sandıklar açıldı ve ortaya bu “Türkiye fotoğrafı” çıktı.

Bir yanda Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’si var diğer yanda yüzde 48 ve daha ötesi sembol şehirlerin diğer İttifak’ın eline geçmesi var. Artık hala o “Zillet – İllet” söylemini sürdürmek olmaz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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