Ahmet Taşgetiren: Annelerin eyleminin üç hedefi

Annelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki eyleminin üç hedefi olabilir:

-Dağa kaçırılan çocukların kurtarılması.

Reklam

-HDP’nin yıpratılması.

-HDP’nin kapatılması.

Herkes biliyor ki HDP o işi yapacak nitelikte değil. İster Kandil’e söz geçiremeyeceği için diyelim, ister Dağ’a çıkış – inişte rol sahipliği içinde görünmemek için diyelim, ister bu eylemin gerçekten çocukların kurtarılması talebinden ibaret olmadığını düşüneceği için diyelim, HDP “Hadi yollara düşüp, Dağ’dan çocukları isteyelim” gibi bir eyleme girişmez.

Reklam

HDP kendi tabanında yıpranır mı? Yani şu 6 milyon oy sarsılır mı? Şunu azıcık siyaset gözleyen herkes bilir: HDP seçmeni siyasi bilinci en yüksek seçmendir. Diyarbakır’da olan bitenin siyasi bir operasyon olduğunu düşünür ve durduğu yerden bir milim kımıldamaz.

Buradan yola çıkarak HDP’yi kapatma gerekçesi hazırlanır mı? Devlet yapabilseydi mi demeli, isteseydi mi demeli bilmiyorum, HDP’yi kapatmak için bugüne kadar bin tane gerekçe bulurdu.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı