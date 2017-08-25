Ahmet Taşgetiren: Akşener ne yapar?

“Akşener ne yapar?” sorusunun cevabı bir noktada “MHP ne yapar?” sorusu ile bağlantılı.

Bir başka noktada “Bileşenler ne yapar?” sorusu ile bağlantılı.

Reklam

Bir noktada “Tayyip Erdoğan ne yapar?” ile, ve tabii biraz da “CHP ne yapar?” ile bağlantılı.

Akşener’in partisinin ulaşmak isteyeceği toplumsal zeminin Ak Parti ile yakınlığının bulunduğu belli. Öncelikle muhafazakarlık ve yurdum insanı boyutunda bir alana yönelecektir Akşener’in sesi. Neyi görüyor, neyi umuyorlar? Gördükleri FETÖ mücadelesi sırasında oluşan mağduriyet alanı. FETÖ mücadelesinin, “Gerçek FETÖ’cülük”ten öte bir alanda mağduriyet oluşturduğundan hareketle, o alana ulaşabilmeyi ümid ediyorlar. Bu alanın Ak Parti dünyası tarafından da görüldüğü bir gerçek. Tayyip Erdoğan bu konuda ne yapar?

Hem FETÖ ile mücadele hem de mağduriyet oluşturmama dengesi kurulabilir ve Akşener’in bu hesabının önüne geçilir mi? Yoksa “Akşener’i FETÖ’cülükle suçlayıp” o alandaki duyarlılığı kazanmak mı tercih edilir? Bakalım.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı