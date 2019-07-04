Ahmet Taşgetiren: ‘AK Parti’ye format atma’ gibi bir ‘akıl’ mı Bahçeli’yi bu role soyunduruyor?

Bir yıllık uygulama sonucunda Ak Parti’nin İstanbul Adayı, deyim yerinde ise ‘Deve dişi’ gibi bir aday, bütün medya abanışına rağmen 9 puan farkla kaybetti.

Daha önemlisi, İstanbul sonucunun seçmen tabanında çok daha ciddi bir ‘kaynama’nın sonucu olduğu değerlendirmesi. Yani bugün bu sonuç var, tedbir alınmazsa ‘tsunami’si de gelebilir.

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Bence sorulması gereken soru şu:

-Bahçeli’yi AK Parti’nin yüreğini yakan bu sonuçlar hangi boyutta ilgilendiriyor?

-Ak Parti’ye bedel ödettiği açık olan ‘partili cumhurbaşkanı’ statüsü Bahçeli tarafından hangi memleket gerçeğinin ürünü olarak görülüyor ki böylesine savunuluyor?

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-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden ‘Ak Parti’ye format atma’ gibi bir ‘Akıl’ mı Bahçeli’yi bu role soyunduruyor?

Ben de anlamaya çalışıyorum bana göre Ak Parti de anlamaya çalışmalı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı