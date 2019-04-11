Ahmet Taşgetiren: Ak Parti’nin toplumla ilişkisinde sorun oluştu, hem de öyle böyle değil

‘Yeniden seçim’ tartışmaları nereye varır, bilemiyorum. Ama şunu ifade etmek isterim: Ak Parti’nin toplumla ilişkisinde bir sorun oluşmuş bulunuyor. Hem de öyle böyle değil, ciddi bir sorun. En içerden en dışardan dile getirilen ‘sakınılmış’ notları topladığınızda kabarık bir dosya çıkar ortaya.

Şunu da söyleyeyim: Yeni bir seçim Ak Parti’ye istediğini verir mi, emin değilim. Yani yenilenen seçimde de Binali Yıldırım kaybederse nasıl bir itibar aşınması olur? Binali Bey’in suskunluğunun bir anlamı olmalı.

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Bu tartışmalarda ‘partili cumhurbaşkanı’ hüviyeti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer almasının, sade vatandaş nezdinde nasıl karşılandığı da önemli bir soru. Bence hukuk gibi, Cumhurbaşkanlığı gibi bazı alanların saygınlığının sadece kendi tabanlarımız değil, tüm vatandaşlar nezdinde korunması hayati bir mesele.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı