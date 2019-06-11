Ahmet Taşgetiren: AK Parti’de bir panik var

Ak Parti’de bir panik var. İlk seçimi kaybetmiş olmanın ve hâlâ bazı şeylerin toparlanamadığı bilgisinin oluşturduğu bir panik. Ve o herkesi telaşla işin içine sokuyor, oradan da Bahçeli’li-Soylu’lu-Kurtulmuş’lu-Canikli’li-Pontus’lu-Topal Osman’lı propaganda kaosu çıkıyor. Binali Yıldırım nerde? İşte o aralarda bir yerde… Binali Bey’e yazık.

-Binali Bey için ‘huruç imkanı’ neredeyse TV karşılaşmasına kaldı. İmamoğlu için de TV karşılaşması hayat memat meselesi. Binali Bey, alandaki kaybolmuşluğu, gölgelenmişliği, senkron yitimini ve bunlardan doğan propaganda savrukluğunu toparlayacak, İmamoğlu da alandaki imajı korumaya, artılar sağlamaya çalışacak. Risk ve şans at başı koşacak her iki aday için. 16 Haziran Pazar büyük düello. Karşılaşmanın yönetimi Uğur Dündar’dan İsmail Küçükkaya’ya geldi. Hem de Binali Bey’in önerisi ile… Binali Bey için stratejik bir tercih.

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-Deniyor ki, İmamoğlu halen üç-dört puan önde. TV kapışması herkes için risk herkes için umut. Dileyelim İstanbul için umut olsun.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı